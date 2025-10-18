NUCLEAR FEST Salle des fêtes La Canourgue

NUCLEAR FEST Salle des fêtes La Canourgue samedi 18 octobre 2025.

NUCLEAR FEST

Salle des fêtes Place du pré commun La Canourgue Lozère

Tarif : 20 – 20 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Le NUCLEAR FEST vient s’installer à La Canourgue pour son édition 2025.

Rendez-vous à la salle des fêtes place du pré commun à partir de 16h pour les fans de métal et fans en devenir !!

Petite restauration et bar sur place.

Tarif billets 20€

Organisé par Ink’lusion

Au programme

17h10 Bengal

18h20 Nothing from No one

19h30 Vetha

20h45 Lafayette

22h Carcariass

23h15 Locomuerte

00h20 Tirage tombola de la guitare customisée.

00h40 Fermeture des portes

Salle des fêtes Place du pré commun La Canourgue 48500 Lozère Occitanie inklusionasso@gmail.com

English :

The NUCLEAR FEST is coming to La Canourgue for its 2025 edition.

See you at the salle des fêtes place du pré commun from 4pm for metal fans and fans in the making!

Snacks and bar on site.

Ticket price: 20?

Organized by Ink’lusion

German :

Das NUCLEAR FEST kommt nach La Canourgue, um sich dort für seine Ausgabe 2025 niederzulassen.

Treffpunkt für alle Metal-Fans und solche, die es werden wollen, ist ab 16 Uhr der Festsaal am Place du pré commun!

Kleine Snacks und eine Bar vor Ort.

Preis der Eintrittskarten: 20?

Organisiert von Ink’lusion

Italiano :

Il NUCLEAR FEST arriva a La Canourgue per la sua edizione 2025.

Ci vediamo alla Salle des fêtes place du pré commun dalle 16:00 per gli appassionati di metal e i futuri fan!

Snack e bar sul posto.

Prezzo del biglietto: 20?

Organizzato da Ink’lusion

Espanol :

El NUCLEAR FEST llega a La Canourgue para su edición 2025.

¡Nos vemos en la salle des fêtes place du pré commun a partir de las 16:00 para los fans y futuros fans del metal!

Snacks y bar in situ.

Precio de la entrada: 20?

Organiza Ink’lusion

