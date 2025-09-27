Nuée Théâtre Halle Roublot Fontenay-sous-Bois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-27T13:30:00 – 2025-09-27T14:15:00

Fin : 2025-09-28T17:30:00 – 2025-09-28T18:15:00

Une déambulation urbaine pour réenchanter nos territoires

Avec Nuée, la Cie Espace Blanc souhaite s’aventurer sur les chemins du rite festif, au contact des populations le temps d’une représentation, mais aussi en amont avec des projets de territoire propices à la rencontre.

Fantasmagorique et chatoyant, un grand cerf déambule, accompagné d’une nuée d’oiseaux qui s’aventure au contact de la population. Dans une ambiance électro, espace urbain et nature se confondent. S’unissent. Se ré-enchantent mutuellement.

Création juin 2026

Théâtre Halle Roublot 95 Rue Roublot, 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne Île-de-France

Cie Espace Blanc – Cécile Givernet & Vincent Munsch marionnettes déambulation

Cie Espace Blanc / Théâtre Halle Roublot