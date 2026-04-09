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Nuestra Tierra, Les Cinéastes, Le Mans

Nuestra Tierra, Les Cinéastes, Le Mans

Nuestra Tierra, Les Cinéastes, Le Mans jeudi 9 avril 2026.

Lieu : Les Cinéastes

Adresse : 42 place des Comtes du Maine, Le Mans

Ville : 72000 Le Mans

Département : Sarthe

Début : jeudi 9 avril 2026

Fin : jeudi 9 avril 2026

Nuestra Tierra Jeudi 9 avril, 14h00 Les Cinéastes Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-09T14:00:00+02:00 – 2026-04-09T15:59:00+02:00
Fin : 2026-04-09T14:00:00+02:00 – 2026-04-09T15:59:00+02:00

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Festival hispanique – Argentine, 2009. Trois hommes blancs tentent d’expulser les membres de la communauté autochtone de Chuschagasta, revendiquant la propriété des terres. Armés, ils tuent le chef… Les Cinéastes Nuestra Tierra

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