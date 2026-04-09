Nuestra Tierra, Les Cinéastes, Le Mans

Nuestra Tierra Jeudi 9 avril, 14h00 Les Cinéastes Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-09T14:00:00+02:00 – 2026-04-09T15:59:00+02:00

Fin : 2026-04-09T14:00:00+02:00 – 2026-04-09T15:59:00+02:00

Les Cinéastes 42 place des Comtes du Maine, Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0726#showmovie?id=XMGWD »}]

Festival hispanique – Argentine, 2009. Trois hommes blancs tentent d’expulser les membres de la communauté autochtone de Chuschagasta, revendiquant la propriété des terres. Armés, ils tuent le chef… Les Cinéastes Nuestra Tierra