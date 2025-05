Nuit à la Maison des Musées – Bourges, 17 mai 2025 20:00, Bourges.

Gratuit

Début : 2025-05-17 20:00:00

fin : 2025-05-17 23:59:00

2025-05-17

Voyage conté au coeur de l’Italie et de l’Espagne.

La Maison des Musées vous invite à une soirée exceptionnelle à l’occasion de la Nuit Européenne des Musées. Plongez dans l’univers de l’exposition « Bourges, centre de l’Europe. Voyage au cœur des collections » et laissez-vous guider par des visites commentées tout au long de la soirée. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 82 45 maisondesmusees@ville-bourges.fr

English :

A journey to the heart of Italy and Spain.

German :

Erzählte Reise durch das Herz Italiens und Spaniens.

Italiano :

Un viaggio nel cuore dell’Italia e della Spagna.

Espanol :

Un viaje al corazón de Italia y España.

