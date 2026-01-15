NUIT AMERICAINE THE DOORS Sète

NUIT AMERICAINE THE DOORS

Quai des Moulins Sète Hérault

Début : 2026-03-25

2026-03-25

Venez (re)découvrir, à travers les textes et la musique du groupe américain The Doors, le parcours flamboyant et tourmenté de son chanteur emblématique Jim Morrison.Entre fiction et fragments biographiques, les jeunes comédiens (atelier 3 art dramatique) et musiciens (classe musiques actuelles) interrogent la création, la liberté, la démesure et la mémoire. Direction Elise Trinca et Pierre-Jean HorvilleGratuit Réservation indispensable https://urlz.fr/r9xt .

Quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie

English :

Come and (re)discover, through the lyrics and music of American band The Doors, the flamboyant and tormented career of its emblematic singer: Jim Morrison.

