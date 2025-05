NUIT ARTISTIQUE À LA GALERIE 21 – GALERIE 21 Toulouse, 17 mai 2025 19:00, Toulouse.

Ce soir-là la Galerie 21 vous ouvre ses portes ! Au programme une expérience artistique au milieu des oeuvres de l’artiste Dominique Kermène.

Elle vous invite à une promenade dans le noir, bougie à la main pour découvrir l’expression artistique. Imaginez et ressentez les œuvres de l’artiste en musique et dans le noir.

Envie d’une expérience ? Créez sous la lumière noire, une œuvre.

Dans le noir, avec marqueurs fluorescents, venez passer un moment convivial, autour de la création. Comment imaginer créer un dessin quand vous ne distinguez pas la feuille blanche ni même le début de votre tracé ? Peut-être en laissant sa main ou son poignet parler et s’exprimer à la liberté du geste.

Belle soirée à Toulouse ! .

GALERIE 21 21 Place du Salin

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 6 86 12 41 83

English :

That evening, Galerie 21 opens its doors to you! On the program: an artistic experience amidst the works of artist Dominique Kermène.

German :

An diesem Abend öffnet die Galerie 21 ihre Türen für Sie! Auf dem Programm steht eine künstlerische Erfahrung inmitten der Werke des Künstlers Dominique Kermène.

Italiano :

Quella sera, la Galerie 21 vi apre le sue porte! In programma: un’esperienza artistica circondati dalle opere dell’artista Dominique Kermène.

Espanol :

Esa noche, la Galerie 21 le abre sus puertas En el programa: una experiencia artística rodeado de las obras del artista Dominique Kermène.

