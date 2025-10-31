NUIT AUX ARCHIVES VISITES INSOLITES Archives départementales des Deux-Sèvres Niort

NUIT AUX ARCHIVES VISITES INSOLITES Archives départementales des Deux-Sèvres Niort vendredi 31 octobre 2025.

NUIT AUX ARCHIVES VISITES INSOLITES

Archives départementales des Deux-Sèvres 26 rue de la Blauderie Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Les Archives départementales des Deux-Sèvres vous invitent à une visite nocturne inédite.

Pénétrez dans les coulisses de ce lieu, gardien de la mémoire de notre territoire. Laissez-vous guider dans une déambulation sensorielle et accédez à des documents d’archives présentés au public pour la première fois. Étonnantes, intrigantes, parfois troublantes, ces pièces ne manqueront pas de vous surprendre.

Cette soirée est également l’occasion de lever le voile sur un métier discret mais essentiel celui d’archiviste.

Une expérience singulière vous attend… Oserez-vous franchir la porte ?

INFOS PRATIQUES

Visites 18h · 18h30 · 19h · 19h30 · 20h

Durée Environ 1h

Lieu 26 rue de la Blauderie, 79000 Niort

La visite se fera de nuit, lampes torche ou frontale fortement recommandées.

RÉSERVATION obligatoire

10 personnes maximum par groupe .

Archives départementales des Deux-Sèvres 26 rue de la Blauderie Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 94 90 nathalie.trellu@deux-sevres.fr

English : NUIT AUX ARCHIVES VISITES INSOLITES

German : NUIT AUX ARCHIVES VISITES INSOLITES

Italiano :

Espanol : NUIT AUX ARCHIVES VISITES INSOLITES

L’événement NUIT AUX ARCHIVES VISITES INSOLITES Niort a été mis à jour le 2025-10-17 par ADT 79