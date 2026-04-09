Nuit Blanche 2026 : Venez déclarer votre amour Parc des Buttes-Chaumont Paris

Parmi les projets dévoilés pour Nuit Blanche 2026, On s’aime donne directement la parole aux Parisien.nes. Ce projet participatif est spécialement imaginé par Barbara Butch, la directrice artistique de l’édition.

L’idée : collecter des déclarations d’amour à travers la ville, puis les assembler dans une grande fresque. Visages, mots, émotions se mêlent pour former un portrait vivant de Paris.

Le film sera ensuite diffusé dans l’espace public, sur des camions LED en circulation dans la capitale, le 6 juin 2026 pendant Nuit Blanche.

Venez participer et partager un moment d’amour et de rassemblement !

​Les tournages auront lieu de 10 h à 18 h le vendredi 24 avril sur le parvis de l’Hôtel de Ville et les samedi 25 et dimanche 26 avril aux Buttes Chaumont à proximité du Rosa Bonheur.

En écho à Paris, la ville du Havre participe également au tournage le 11 avril, à l’occasion du festival Les Révélations, ainsi qu’à la diffusion du projet On s’aime lors de Nuit Blanche.

Vos mots d’amour filmés et diffusés sur des camions LED pendant Nuit Blanche 2026.

Du vendredi 24 avril 2026 au dimanche 26 avril 2026 :

vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-24T13:00:00+02:00

fin : 2026-04-26T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-24T10:00:00+02:00_2026-04-24T18:00:00+02:00;2026-04-25T10:00:00+02:00_2026-04-25T18:00:00+02:00;2026-04-26T10:00:00+02:00_2026-04-26T18:00:00+02:00

Parc des Buttes-Chaumont Place Armand-Carrel 75019 Paris



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