Nuit blanche aux Cinéastes Animation et science-fiction
Cinéma Les Cinéastes
Le Mans
12 juillet 2025 21:00

Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-07-12 21:00:00

2025-07-12

Les bénévoles de 15 à 25 ans du cinéma Les Cinéastes, Les Ambassadeurs, organisent pour fêter la fin de l’année, une nuit blanche autour de films d’animations et de science-fiction. Au programme L’île aux chiens, Mars express et Le château dans le ciel, avec des quizz entre les séances !

Pour fêter la fin de l’année, la commission bénévole de 15 à 25 ans du cinéma Les Cinéastes, Les Ambassadeurs, vous propose une nuit blanche sur le thème de la science-fiction à travers des films d’animations.

Au programme de cette nuit, nous commencerons en douceur avec le film L’île aux chiens de Wes Anderson, réalisé en stop motion. L’histoire se passe au Japon, où une épidémie de grippe canine oblige le maire de Megasaki à ordonner la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville qui seront alors envoyer sur une île l’île aux chiens. Le jeune Atari, part alors à la recherche de son chien Spot et découvrir une conspiration qui menace la ville… On continue cette nuit avec le génial Mars Express de Jérémie Périn, film plus sombre se passant dans un futur où Mars a été conquis et où les androïdes vivent en harmonie avec les hommes. C’est sans compter sur la disparition de Jun Chow, la nouvelle enquête de Aline Ruby.

Pour terminer cette nuit, on fini sur de la nostalgie avec Le château dans le ciel de Hayao Miyazaki à la recherche d’une ancienne cité perdu qui volerait dans le ciel.

Pour vous accompagner tout au long de cette nuit, nos jeunes bénévoles organisent des quizz entre chaque séance où le café coulera à flot !

Le programme :

– 21h L’île aux chiens de Wes Anderson

– 23h15 Mars Express de Jérémie Périn

– 1h Le château dans le ciel de Hayao Miyazaki .

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

To celebrate the end of the year, volunteers aged 15 to 25 from Les Cinéastes cinema, Les Ambassadeurs, are organizing an all-nighter featuring animated and science-fiction films. On the program: Isle of Dogs, Mars Express and The Castle in the Sky, with quizzes between sessions!

German :

Die 15- bis 25-jährigen Freiwilligen des Kinos Les Cinéastes, Les Ambassadeurs, organisieren zur Feier des Jahresendes eine weiße Nacht rund um Animations- und Science-Fiction-Filme. Auf dem Programm stehen: L’île aux chiens, Mars express und Le château dans le ciel (Das Schloss im Himmel), mit Quiz zwischen den Vorstellungen!

Italiano :

Per festeggiare la fine dell’anno, i volontari di età compresa tra i 15 e i 25 anni del cinema Les Cinéastes, Les Ambassadeurs, organizzano una notte intera con film d’animazione e di fantascienza. In programma: L’isola dei cani, Mars Express e Il castello nel cielo, con quiz tra le proiezioni!

Espanol :

Para celebrar el fin de año, los voluntarios de entre 15 y 25 años del cine Les Cinéastes, Les Ambassadeurs, organizan una velada nocturna con películas de animación y ciencia ficción. En el programa: Isla de perros, Mars Express y El castillo en el cielo, ¡con concursos entre las proyecciones!

