Nuit Blanche des Chercheur·es Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-12 17:00 –

Gratuit : oui Accès libre Tout public

Pour sa 10? édition, la Nuit Blanche des Chercheur·es revient à Nantes avec une ambition toujours plus grande : réunir le public autour d’une exploration audacieuse et plurielle de la « résistance », thématique fil rouge de cette soirée exceptionnelle. Organisé par Nantes Université en partenariat avec Stereolux, cet événement gratuit, à la croisée de la recherche scientifique, de l’art et de la culture, promet une immersion inédite dans les multiples facettes de la résistance d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Découvrez, expérimentez et échangez !Au programme : conférences captivantes, ateliers interactifs, mini-conférences inspirantes, science dating, spectacle, performances arts-sciences, Dj set, etc. Que l’on soit curieux, passionné ou néophyte, la Nuit Blanche des Chercheur·es est une occasion rare de vivre la science en direct, de dialoguer avec des chercheur·es et des artistes, et de découvrir comment la résistance s’incarne dans nos vies, nos sociétés et nos imaginaires. Rendez-vous le 12 février 2026, de 17h à 1h, à Stereolux et à la Halle 6 Ouest, pour une soirée de découvertes à la croisée de la science et des arts. Découvrez le programme complet sur https://nbc.univ-nantes.fr/

Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org https://stereolux.org/agenda/nuit-blanche-des-chercheures-3



Afficher la carte du lieu Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes et trouvez le meilleur itinéraire

