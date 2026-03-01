Nuit blanche Atelier de Mars Marseille 2e Arrondissement

Nuit blanche

Samedi 14 mars 2026 de 17h à 18h15. Atelier de Mars 44 rue du Refuge Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Écrit et interprété par Fil Alex, accompagné au piano par Patrick Fouque, le spectacle déploie quatorze chansons originales. Une voix habitée, un piano tout en nuances, des silences qui respirent.

Nous ouvrirons ces Nuits de Mars avec Nuit Blanche, une nuit de mots et de musique au cœur d’une vie d’homme.



Le temps d’une insomnie, un homme revisite les grandes étapes de son existence l’enfance, l’amour, la jalousie, les excès, les élans et les blessures. Il parle de la femme, bien sûr… mais surtout de l’homme fragile, orgueilleux, maladroit, passionné et de cet irrépressible besoin d’aimer et d’être aimé. Entre poésie, humour parfois teinté de noir et une profonde humanité, Nuit Blanche est une parenthèse intime, vibrante, lumineuse malgré l’obscurité. .

Atelier de Mars 44 rue du Refuge Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Written and performed by Fil Alex, with piano accompaniment by Patrick Fouque, the show features fourteen original songs. An inhabited voice, a piano full of nuances, silences that breathe.

