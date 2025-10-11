Nuit Brésilienne Zone commerciale Capvern Capvern
Nuit Brésilienne Zone commerciale Capvern Capvern samedi 11 octobre 2025.
Nuit Brésilienne
Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern Hautes-Pyrénées
Début : 2025-10-11 19:00:00
fin : 2025-10-11 23:00:00
2025-10-11
Concert exceptionnel de Madame Forró & Soirée Latino-Brésilienne avec DJette Fanny
Préparez-vous à un voyage musical et festif direction le Nord-Est du Brésil !
La Siesta vous propose une soirée en 3 temps pour découvrir, danser et vibrer au rythme de l’Amérique Latine
– Initiation au Forró une danse populaire, chaleureuse et accessible à tous, pour entrer directement dans l’ambiance.
– Concert de Madame Forró laissez-vous séduire par les sonorités tropicales et envoûtantes qui font rayonner la culture du Nordeste brésilien. Une véritable immersion dans la musique brésilienne !
– Grande soirée Latino Brésilienne avec DJette Fanny elle enflammera la piste avec un set caliente, mêlant rythmes brésiliens, salsa, bachata et reggaeton. Une ambiance explosive à partager entre amis !
Côté restauration réservation conseillée. Découvrez un menu aux saveurs authentiques du Brésil
Et si vous préférez écouter et regarder les danseurs, vous ne serez pas en reste ; langues de chant portugais du Brésil et français.
Renseignements et réservations au 06 95 96 53 45
Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 96 24
English :
Exceptional concert by Madame Forró & Latino-Brazilian evening with DJette Fanny
Get ready for a musical and festive journey to the North-East of Brazil!
La Siesta offers you an evening in 3 parts to discover, dance and vibrate to the rhythm of Latin America:
– Introduction to Forró? a popular dance, warm and accessible to all, to get you straight into the mood.
– A concert by Madame Forró? let yourself be seduced by the bewitching tropical sounds that radiate the culture of the Brazilian Nordeste. A true immersion in Brazilian music!
– Big Latino Brazilian night with DJette Fanny? she’ll set the dancefloor alight with a caliente set, mixing Brazilian rhythms, salsa, bachata and reggaeton. An explosive atmosphere to share with friends!
Food & beverage? Reservations recommended. Discover a menu of authentic Brazilian flavours
And if you’d rather listen to and watch the dancers, you won’t be outdone; singing languages: Brazilian Portuguese and French.
Information and reservations: 06 95 96 53 45
German :
Außergewöhnliches Konzert von Madame Forró & Latino-Brasilianischer Abend mit DJette Fanny
Bereiten Sie sich auf eine musikalische und festliche Reise in den Nordosten Brasiliens vor!
La Siesta bietet Ihnen einen Abend in drei Phasen, um den Rhythmus Lateinamerikas zu entdecken, zu tanzen und zu vibrieren:
– Einführung in den Forró ? ein volkstümlicher, herzlicher und für alle zugänglicher Tanz, um direkt in die Stimmung einzusteigen.
– Konzert von Madame Forró? Lassen Sie sich von den tropischen und bezaubernden Klängen verführen, die die Kultur des brasilianischen Nordostens zum Strahlen bringen. Ein echtes Eintauchen in die brasilianische Musik!
– Großer brasilianischer Latinoabend mit DJette Fanny? Sie wird die Tanzfläche mit einem heißen Set aus brasilianischen Rhythmen, Salsa, Bachata und Reggaeton zum Glühen bringen. Eine explosive Stimmung, die Sie mit Ihren Freunden teilen können!
Essen und Trinken: Reservierung wird empfohlen. Entdecken Sie ein Menü mit authentischen brasilianischen Aromen
Und wenn Sie lieber zuhören und den Tänzern zuschauen möchten, werden Sie auch nicht zu kurz kommen; Gesangssprachen: brasilianisches Portugiesisch und Französisch.
Informationen und Reservierungen unter 06 95 96 53 45
Italiano :
Concerto eccezionale di Madame Forró & serata latino-brasiliana con DJette Fanny
Preparatevi a un viaggio musicale e festoso nel nord-est del Brasile!
La Siesta vi propone una serata in tre parti per scoprire, ballare e vibrare ai ritmi dell’America Latina:
– Introduzione al Forró, una danza popolare, calda e accessibile a tutti, per entrare subito nel vivo.
– Concerto di Madame Forró: lasciatevi sedurre dalle ammalianti sonorità tropicali che irradiano la cultura del Nordeste brasiliano. Una vera e propria immersione nella musica brasiliana!
– Grande serata latino-brasiliana con DJette Fanny, che infiammerà la pista da ballo con un set caliente, mescolando ritmi brasiliani, salsa, bachata e reggaeton. Un’atmosfera esplosiva da condividere con gli amici!
Vi consigliamo di prenotare in anticipo. Scoprite un menu di autentici sapori brasiliani
E se preferite ascoltare e guardare i ballerini, non sarete da meno; lingue di canto: portoghese brasiliano e francese.
Informazioni e prenotazioni al numero 06 95 96 53 45
Espanol :
Concierto excepcional de Madame Forró y velada latino-brasileña con DJette Fanny
Prepárese para un viaje musical y festivo al nordeste de Brasil
La Siesta le propone una velada en 3 partes para descubrir, bailar y vibrar con los ritmos de América Latina:
– Iniciación al Forró ? un baile popular, cálido y accesible a todos, para entrar directamente en ambiente.
– Concierto de Madame Forró: déjese seducir por los hechizantes sonidos tropicales que irradian la cultura del Nordeste brasileño. ¡Una auténtica inmersión en la música brasileña!
– Gran noche latina brasileña con DJette Fanny, que hará arder la pista de baile con un set caliente, mezclando ritmos brasileños, salsa, bachata y reggaeton. Un ambiente explosivo para compartir con los amigos
¿Catering? Le aconsejamos que reserve con antelación. Descubra un menú de auténticos sabores brasileños
Y si prefiere escuchar y ver a los bailarines, no se quedará atrás; idiomas de canto: portugués de Brasil y francés.
Información y reservas en el 06 95 96 53 45
