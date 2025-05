NUIT BRUNE FAR WEST EDITION – Montpellier, 10 mai 2025 07:00, Montpellier.

Hérault

20 Rue de Verdun Montpellier Hérault

Tarif : 16.99

Début : 2025-05-10

fin : 2025-05-10

2025-05-10

NUIT BRUNE Bass/ Reggaeton/ House/

NUIT BRUNE FAR WEST EDITION

PERFROMANCE & DJS

DIVIN0

La Reggeaton Fam

LASHREKIRA

Aka Pablo Sainte Vierge

BABYDOLL

Ta créature de nuit

MARINA b2b GOTIS

Ton warm up

LEYKA b2b MÜNE

Ton closing

MC

By the best NEOS !

Préparez vous à transpirer toute la nuit parce que la seule règle sera DANSER JUSQU’À L’AUBE

Dans le respect, le consentement et la bienveillance ! 16.99 EUR.

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

NUIT BRUNE Bass/ Reggaeton/ House/

German :

BRUNE NUIT Bass/ Reggaeton/ House/

Italiano :

NUIT BRUNE Basso/ Reggaeton/ Casa/

Espanol :

NUIT BRUNE Bajo/ Reggaeton/ House/

L’événement NUIT BRUNE FAR WEST EDITION Montpellier a été mis à jour le 2025-05-06 par 34 OT MONTPELLIER