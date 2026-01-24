NUIT BRUNE SAINT VALENTIN Montpellier

NUIT BRUNE SAINT VALENTIN

Le 14 février, Montpellier s’apprête à vibrer sous une tout autre fréquence. Nuit Brune revient investir le dancefloor pour une Saint-Valentin alternative, placée sous le signe de la sueur, de l’inclusion et de la fête décomplexée.

De minuit à 5h, le collectif transforme la fête des amoureux en une célébration de toutes les rencontres, où l’unique mot d’ordre est la liberté d’être soi.

Une programmation électrique sur deux étages

Pour cette nuit spéciale, Nuit Brune a concocté un line-up qui promet de faire grimper la température

Camille Doe b2b GOTIS

Divin0

Levo Evolove

Avila Drag

Caractère Class

Le collectif K Wai

À l’étage, changement d’ambiance. La Tiny Room se transforme en temple du Karaoké. Animé par les incontournables Willa The Doll et Hem, cet espace offrira une parenthèse plus performative et interactive pour ceux qui préfèrent donner de la voix.

Fidèle à son esprit bienveillant, Nuit Brune réintroduit son système de bracelets colorés. L’objectif ? Faciliter les rencontres tout en garantissant un cadre clair et respectueux pour tout le monde

Rose Je cherche une fille.

Bleu Je cherche un garçon.

Violet Je cherche tout le monde.

Pas de bracelet Je suis juste là pour danser. .

20 Rue de Verdun Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

On February 14, Montpellier is set to vibrate with a whole new frequency. Nuit Brune returns to the dancefloor for an alternative Valentine?s Day of sweat, inclusion and uninhibited celebration.

