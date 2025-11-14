Nuit Campus 3 11è édition Troyes
Nuit Campus 3 11è édition Troyes vendredi 14 novembre 2025.
Nuit Campus 3 11è édition
Le Cube Troyes Aube
Tarif : 15 – 15 – 18 Eur
Début : 2025-11-14 21:00:00
fin : 2025-11-14 04:00:00
2025-11-14
La Fédération des Étudiants Troyens Son but ? Te représenter auprès des instances, te former, dynamiser la vie étudiante à Troyes, développer le réseau associatif, organiser des évènements et lutter contre la précarité étudiante dans toutes ses formes notamment grâce à l’épicerie solidaire l’AGORAé ou la ressourcerie locale l’Aubaine. Et on a même une radio étudiante ! Radio Campus 3 sur la fréquence 88.7.
Retrouvez cette année
> Un tout nouveau show sur la Diamond stage
> Une mini scène pour plus de styles musicaux
> Un espace chill La Casa
> Un stand photo
> Des stands associatifs et leurs activités
> Un espace restauration
> Un espace partenaire avec vue imprenable sur la scène !
House, électro, dance, techno, rap club, la Nuit Campus 3 / 2025 n’a pas fini de vous faire chanter et danser !
Des artistes locaux aux stars internationales, découvrez notre Line-Up 100% DJ et Producteurs de musique Hypaton, One-T, Charles B, Simon Says, Elyra et Loïc Croniz !
Ouverture de la billetterie le 14 octobre, tarifs étudiant (sur présentation d’un justificatif), possibilité d’achat avec le pass culture. .
Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est nc3@campus3.fr
