Nuit Campus 3 11è édition Troyes

La Fédération des Étudiants Troyens Son but ? Te représenter auprès des instances, te former, dynamiser la vie étudiante à Troyes, développer le réseau associatif, organiser des évènements et lutter contre la précarité étudiante dans toutes ses formes notamment grâce à l’épicerie solidaire l’AGORAé ou la ressourcerie locale l’Aubaine. Et on a même une radio étudiante ! Radio Campus 3 sur la fréquence 88.7.



Retrouvez cette année

> Un tout nouveau show sur la Diamond stage

> Une mini scène pour plus de styles musicaux

> Un espace chill La Casa

> Un stand photo

> Des stands associatifs et leurs activités

> Un espace restauration

> Un espace partenaire avec vue imprenable sur la scène !



House, électro, dance, techno, rap club, la Nuit Campus 3 / 2025 n’a pas fini de vous faire chanter et danser !

Des artistes locaux aux stars internationales, découvrez notre Line-Up 100% DJ et Producteurs de musique Hypaton, One-T, Charles B, Simon Says, Elyra et Loïc Croniz !

Ouverture de la billetterie le 14 octobre, tarifs étudiant (sur présentation d’un justificatif), possibilité d’achat avec le pass culture. .

Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est nc3@campus3.fr

