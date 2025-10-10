NUIT CELTIQUE #1 avec MANAU et The Celtic Social Club en concert à Nantes ! Warehouse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-04 19:00 – 22:30

Gratuit : non À partir de 9,99 € Tout public

La Nuit Celtique revient pour une deuxième édition encore plus intense avec un concert exceptionnel réunissant Les Ramoneurs de Menhirs et Mask Ha Gazh.Véritables emblèmes de la scène bretonne, Les Ramoneurs de Menhirs font exploser les frontières entre tradition et punk avec leur fusion unique de chants militants, gavottes et riffs saturés, dans une énergie toujours aussi fédératrice et contestataire.À leurs côtés, Mask Ha Gazh déchaîne un rock punk celtique puissant, festif et généreux, nourri de plus de 20 ans de scène et de près de 2000 concerts. Leurs refrains entraînants et leur énergie positive font de chacun de leurs passages un moment inoubliable.Deux groupes phares, deux univers, une même soirée : une célébration explosive de la culture celtique sur la scène du Warehouse.Une soirée unique qui promet de rassembler toutes les générations autour d’un même mot d’ordre : danser, chanter et vibrer au rythme de la culture celtique.

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/nuit-celtique-2-avec-les-ramoneurs-de-menhirs-et-mask-ha-gazh-en-concert-a-nantes