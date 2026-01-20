Nuit Celtique Dan Ar Braz

Rue de Cassiopée Veigné Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Connu de tous les Bretons Dan Ar Braz et sa musique Celtique ont parcouru les scènes du monde, offrant une nouvelle voix à la Bretagne à travers ses albums et tournées légendaires. cette fois il pose sa valise et sa guitare à Cassiopée pour une nuit celtique inoubliable.

Connu de tous les Bretons Dan Ar Braz et sa musique Celtique ont parcouru les scènes du monde, offrant une nouvelle voix à la Bretagne à travers ses albums et tournées légendaires. cette fois il pose sa valise et sa guitare à Cassiopée pour une nuit celtique inoubliable. .

Rue de Cassiopée Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 32 36 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To celebrate St. Patrick’s Day, the Salle Cassiopée will welcome Guillie?s, a unique show of music and dance paying tribute to the Irish diaspora.

L’événement Nuit Celtique Dan Ar Braz Veigné a été mis à jour le 2026-01-20 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme