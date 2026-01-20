Nuit Celtique Dan Ar Braz Veigné
Nuit Celtique Dan Ar Braz Veigné samedi 14 mars 2026.
Nuit Celtique Dan Ar Braz
Rue de Cassiopée Veigné Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 20:30:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Connu de tous les Bretons Dan Ar Braz et sa musique Celtique ont parcouru les scènes du monde, offrant une nouvelle voix à la Bretagne à travers ses albums et tournées légendaires. cette fois il pose sa valise et sa guitare à Cassiopée pour une nuit celtique inoubliable.
Connu de tous les Bretons Dan Ar Braz et sa musique Celtique ont parcouru les scènes du monde, offrant une nouvelle voix à la Bretagne à travers ses albums et tournées légendaires. cette fois il pose sa valise et sa guitare à Cassiopée pour une nuit celtique inoubliable. .
Rue de Cassiopée Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 32 36 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To celebrate St. Patrick’s Day, the Salle Cassiopée will welcome Guillie?s, a unique show of music and dance paying tribute to the Irish diaspora.
L’événement Nuit Celtique Dan Ar Braz Veigné a été mis à jour le 2026-01-20 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme