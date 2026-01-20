Nuit Celtique Dan Ar Braz Veigné

Nuit Celtique Dan Ar Braz Veigné samedi 14 mars 2026.

Rue de Cassiopée Veigné Indre-et-Loire

Début : 2026-03-14 20:30:00
fin : 2026-03-14

2026-03-14

Connu de tous les Bretons Dan Ar Braz et sa musique Celtique ont parcouru les scènes du monde, offrant une nouvelle voix à la Bretagne à travers ses albums et tournées légendaires. cette fois il pose sa valise et sa guitare à Cassiopée pour une nuit celtique inoubliable.
Rue de Cassiopée Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 

English :

To celebrate St. Patrick’s Day, the Salle Cassiopée will welcome Guillie?s, a unique show of music and dance paying tribute to the Irish diaspora.

