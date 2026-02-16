Nuit Créatrice #2 Rouen

Nuit Créatrice #2

Rue Malouet Rouen Seine-Maritime

Début : Jeudi Jeudi 2026-03-05 17:00:00

fin : 2026-03-06 02:00:00

2026-03-05

Nuit Créatrice est un événement gratuit, ouvert à toutes et à tous, qui offre un espace de réflexions, d’échanges et d’actions en faveur de l’égalité des genres dans tous les secteurs créatifs. Dans un monde où la voix des femmes reste trop souvent sous-représentée, cette soirée se veut être un lieu de mise en lumière des talents féminins et des défis auxquels elles font face. Une soirée où se mêleront, moments de sociabilités, ateliers et initiation au mix en mixité choisie, conférences, discussions ouvertes à toustes et DJ sets d’artistes émergentes issues de la scène régionale.

promouvoir une vision égalitaire dans l’univers artistique et offrir un espace de réflexion et de partage autour des défis que rencontrent les femmes créatrices. .

Rue Malouet Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie

English : Nuit Créatrice #2

