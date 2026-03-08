Nuit de gongs Salle des fêtes 1 route de la forest Vicq-sur-Gartempe

Nuit de gongs

Salle des fêtes 1 route de la forest 86260 VICQ SUR GARTEMPE Vicq-sur-Gartempe Vienne

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

L’association Equi’Vibre vous propose une **immersion vibratoire et sonore**, de 21h jusqu’à l’aube, pour accompagner votre nuit.

Laissez la magie des gongs vous envelopper, vous bercer et vous apaiser.

Six joueurs vous guideront où **détente et bien-être** seront les maitres mots de ce moment.

Vivez une expérience unique!

Tarif 50€ .

Salle des fêtes 1 route de la forest 86260 VICQ SUR GARTEMPE Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 33 82 66 lesvibrationsdelasource@gmail.com

