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AGENDA · Franclens

Nuit de la chauve-souris à Franclens, Franclens, Franclens

samedi 5 septembre 2026 · Franclens

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Lieu
Franclens
Adresse
Franclens
Ville
74910 Franclens
Département
Haute-Savoie
Tarif
Entrée libre et inscriptions

Nuit de la chauve-souris à Franclens Samedi 5 septembre, 16h00, 19h00 Franclens Haute-Savoie

Entrée libre et inscriptions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-05T16:00:00+02:00 – 2026-09-05T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-05T19:00:00+02:00 – 2026-09-05T19:30:00+02:00

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balade dans une forêt équipé de nombreux nichoirs nichoirs chauves souris