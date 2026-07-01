Nuit de la chauve-souris à Franclens, Franclens, Franclens

Informations pratiques

Nuit de la chauve-souris à Franclens Samedi 5 septembre, 16h00, 19h00 Franclens Haute-Savoie

Entrée libre et inscriptions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T16:00:00+02:00 – 2026-09-05T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-05T19:00:00+02:00 – 2026-09-05T19:30:00+02:00

Franclens Franclens Franclens 74910 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « christian.prevost86741@gmail.com »}]

balade dans une forêt équipé de nombreux nichoirs nichoirs chauves souris