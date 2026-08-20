Nuit de la Chauve-Souris à Rachecourt-sur-Marne (Haute-Marne), salle des Fêtes de Rachecourt-sur-Marne, Rachecourt-sur-Marne

Informations pratiques

Nuit de la Chauve-Souris à Rachecourt-sur-Marne (Haute-Marne) Vendredi 28 août, 20h00 salle des Fêtes de Rachecourt-sur-Marne Haute-Marne

Gratuit – Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T20:00:00+02:00 – 2026-08-28T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-28T20:00:00+02:00 – 2026-08-28T22:30:00+02:00

Qu’est-ce qu’une sérotine, une pipistrelle ou un oreillard ?

Quels sont les avantages d’avoir des chauves-souris pour voisines ?

Y-a-t-il quelque chose de vrai dans les histoires de chauves-souris de mon grand-père ?

Est-il possible d’aider ces espèces menacées ?

Comment détecter et identifier ces animaux à l’aide d’un récepteur-convertisseur d’ultra-sons ?

Pour tout savoir, participez à cette soirée !

salle des Fêtes de Rachecourt-sur-Marne 53 Avenue de Belgique, 52170 Rachecourt-sur-Marne Rachecourt-sur-Marne 52170 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03.26.72.54.47 »}]

Après une présentation des différentes espèces de chauves-souris et de leur mode de vie, il sera possible de les observer et de les écouter lors d’une balade dans les rues et autour du village.

LPO Champagne-Ardenne