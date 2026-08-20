Nuit de la Chauve-souris à Villotte-Saint-Seine, Salle des fêtes de Villotte-Saint-Seine, Villotte-Saint-Seine

Informations pratiques

Nuit de la Chauve-souris à Villotte-Saint-Seine Jeudi 27 août, 19h30 Salle des fêtes de Villotte-Saint-Seine Côte-d’Or

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T19:30:00+02:00 – 2026-08-27T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-27T19:30:00+02:00 – 2026-08-27T22:00:00+02:00

A l’occasion de la Nuit internationale de la Chauve-Souris 2026, venez participer à une soirée dédiée à ces espèces mystérieuses : de leur mode de vie à leur écologie, découvrez tous leurs secrets le temps d’une conférence et d’une soirée d’écoute dans le village.

Au programme :

• A la découverte des Chauves-souris, présentation par Ludovic Jouve, chiroptérologue

• Trame de vieux bois : comment connecter des habitats favorables pour garantir la préservation d’une espèce de chauves-souris, la Barbastelle d’Europe ?, présentation par Solène Blanc

• Déambulation dans le village à la recherche des chauves-souris

Sortie gratuite – Tout public – Places limitées (inscription obligatoire)

Heure de RDV : 19h30 (durée environ 2h30)

Lieu de RDV : Salle des fêtes de Villotte-Saint-Seine

A prévoir : Vêtements adaptés à la météo, lampes, frontales…

Renseignements : natura2000@pays-seine-et-tilles.fr ou 07 50 74 66 56

Possibilité de covoiturage : https://togetzer.com/covoiturage-evenement/duhial

Salle des fêtes de Villotte-Saint-Seine 1 place de la mairie, 21690 Villotte-Saint-Seine Villotte-Saint-Seine 21690 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/nuit-de-la-chauve-souris-a-villotte-saint-seine »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 3135, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « A lu2019occasion de lau00a0Nuit internationale de la Chauve-Souris 2026, venez participer u00e0 une soiru00e9e du00e9diu00e9e u00e0 ces espu00e8ces mystu00e9rieuses : de leur mode de vie u00e0 leur u00e9cologie, du00e9couvrez tous leurs secrets le temps du2019une confu00e9rence et du2019une soiru00e9e du2019u00e9coute dans le village. Au programmeu00a0: A la du00e9couverte des Chauves-souris, pru00e9sentation par Ludovic Jouve, chiroptu00e9rologue Trame de vieux bois : comment connecter des habitats favorables pour garantir la pru00e9servation du2019une espu00e8ce de chauves-souris, la Barbastelle du2019Europe ?,u00a0pru00e9sentation par Solu00e8ne Blanc Du00e9ambulation dans le village u00e0 la recherche des chauves-souris u00a0 Sortie gratuite u2013 Tout public u2013 Places limitu00e9es (inscription obligatoire) Heure de RDV : 19h30 (duru00e9e environ 2h30) Lieu de RDVu00a0: Salle des fu00eates de Villotte-Saint-Seine u00a0 A pru00e9voir : Vu00eatements adaptu00e9s u00e0 la mu00e9tu00e9o, lampes, frontalesu2026 u00a0 Renseignements :u00a0natura2000@pays-seine-et-tilles.fr ou 07 50 74 66 56 Possibilitu00e9 de covoiturage :u00a0https://togetzer.com/covoiturage-evenement/duhial », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Nuit de la Chauve-souris u00e0 Villotte-Saint-Seine », « thumbnail_url »: « https://static.weezevent.com/ticket/images/O2087881/2c0c3e5a-b248-402a-b900-552471d11e45.jpeg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/nuit-de-la-chauve-souris-a-villotte-saint-seine », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 1763}, « link »: « https://my.weezevent.com/nuit-de-la-chauve-souris-a-villotte-saint-seine »}, {« link »: « mailto:natura2000@pays-seine-et-tilles.fr »}, {« link »: « https://togetzer.com/covoiturage-evenement/duhial »}]

Venez participer à une soirée dédiée aux chauves-souris : de leur mode de vie à leur écologie, découvrez tous leurs secrets le temps d’une conférence et d’une soirée d’écoute dans le village.

(c) PSTB