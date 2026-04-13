Nuit de la Chauve-souris au Château de Crévecoeur-en-Auge, Chateau de Crévecoeur-en-Auge, Mézidon Vallée d’Auge
Nuit de la Chauve-souris au Château de Crévecoeur-en-Auge, Chateau de Crévecoeur-en-Auge, Mézidon Vallée d’Auge jeudi 27 août 2026.
Nuit de la Chauve-souris au Château de Crévecoeur-en-Auge Jeudi 27 août, 20h30 Chateau de Crévecoeur-en-Auge Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T20:30:00+02:00 – 2026-08-27T21:30:00+02:00
Fin : 2026-08-27T20:30:00+02:00 – 2026-08-27T21:30:00+02:00
La nuit, les chauves-souris sont de sortie ! C’est le moment pour les observer. Venez découvrir leurs modes de vie et particularités. Plusieurs espèces fréquentes le Château de Crèvecœur-en-Auge.
(1km/1h) – Niveau 1
Chateau de Crévecoeur-en-Auge Chateau de Crévecoeur-en-AugePas de descriptionMÉZIDON VALLÉE D’AUGE Mézidon Vallée d’Auge 14340 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 48 18 10 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@lisieux-normandie.fr »}]
La nuit, les chauves-souris sont de sortie ! C’est le moment pour les observer. Venez découvrir leurs modes de vie et particularités. Plusieurs espèces fréquentes le Château de Crèvecœur-en-Auge….
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