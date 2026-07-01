Nuit de la chauve-souris au cœur de la réserve, Réserve naturelle régionale du Bois des Roches, Pouligny-Saint-Pierre

Informations pratiques

Nuit de la chauve-souris au cœur de la réserve Jeudi 16 juillet, 19h00 Réserve naturelle régionale du Bois des Roches Indre

gratuit, inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T19:00:00+02:00 – 2026-07-16T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-16T19:00:00+02:00 – 2026-07-16T23:00:00+02:00

Cette soirée sera dédiée aux chauves-souris du Bois des Roches. Elle débutera par une présentation en salle des chauves-souris et sera suivie d’un pique-nique sur site pour observer et écouter les mammifères qui sortent de leur grotte, à l’aide de bat-box.

Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription (Pouligny-Saint-Pierre)

Gratuit

Prévoir lampe de poche, vêtements chauds et pique-nique – Enfant à partir de 7 ans !

Inscription obligatoire à la Maison du Parc (02 54 28 12 13), Maison de la Nature (02 54 28 11 00), Office de tourisme Destination Brenne (02 54 28 20 28) ou www.destination-brenne.fr (réservation et paiement en ligne).

Réserve naturelle régionale du Bois des Roches Les roches, Pouligny Pouligny-Saint-Pierre 36300 Indre Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0254281213 »}] [{« link »: « http://www.destination-brenne.fr »}]

Projection en salle suivie d’un pique-nique au cœur de la réserve naturelle régionale du Bois des Roches, à la rencontre des chauves-souris à la sortie des grottes.

Cen Centre-Val de Loire