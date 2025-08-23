Nuit de la chauve-souris au Parc d’Isle à Saint-Quentin conférence et sortie nature Saint-Quentin

Nuit de la chauve-souris au Parc d’Isle à Saint-Quentin conférence et sortie nature

Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin Aisne

Début : 2025-08-23 20:00:00

fin : 2025-08-23 00:00:00

2025-08-23

Les chauves-souris, ces mammifères discrets virevoltant à la tombée de la nuit, sont partout autour de nous.

Cette Nuit Internationale de la Chauve-souris est un temps fort dans le travail de sensibilisation à ces petites bêtes qui, autrefois mal-aimées, sont aujourd’hui de plus en plus admirées.

Ce samedi 23 août 2025, la Maison du Parc vous accueille pour une grande soirée nature entièrement gratuite dédiée aux chauves-souris et aux étoiles.

Au programme Présentation en salle suivie d’une sortie terrain nocturne dans le Parc d’Isle.

Rendez-vous le samedi 23 août à 20h à la Maison du Parc.

Réservation conseillée au 03.23.05.06.50 0 .

Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 05 06 50 parc.isle@casq.fr

