Nuit de la chauve-souris au Parc d’Isle à Saint-Quentin conférence et sortie nature Saint-Quentin

Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin Aisne
Début : 2025-08-23 20:00:00
2025-08-23
Les chauves-souris, ces mammifères discrets virevoltant à la tombée de la nuit, sont partout autour de nous.
Cette Nuit Internationale de la Chauve-souris est un temps fort dans le travail de sensibilisation à ces petites bêtes qui, autrefois mal-aimées, sont aujourd’hui de plus en plus admirées.
Ce samedi 23 août 2025, la Maison du Parc vous accueille pour une grande soirée nature entièrement gratuite dédiée aux chauves-souris et aux étoiles.
Au programme Présentation en salle suivie d’une sortie terrain nocturne dans le Parc d’Isle.
Rendez-vous le samedi 23 août à 20h à la Maison du Parc.
Réservation conseillée au 03.23.05.06.50 0 .
Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 05 06 50 parc.isle@casq.fr
