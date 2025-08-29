Nuit de la chauve-souris au Zoo Mulhouse

Nuit de la chauve-souris au Zoo Mulhouse samedi 6 septembre 2025.

Nuit de la chauve-souris au Zoo

11 avenue de la 1ère Division Blindée Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-06 20:00:00

fin : 2025-09-06 22:30:00

Date(s) :

2025-09-06

Armés de détecteurs à ultrasons, vous partirez à la découverte de ces habitants méconnus du monde de la nuit. Les spécialistes du Groupe d’étude et de protection des mammifères d’Alsace et du Parc zoologique et botanique vous accompagneront dans vos observations et partageront avec vous leurs connaissances et anecdotes.

Habillez-vous bien selon la météo ! Sur inscription uniquement (places limitées).

Armés de détecteurs à ultrasons, vous partirez à la découverte de ces habitants méconnus du monde de la nuit. Les spécialistes du GEPMA* et du Parc zoologique et botanique vous accompagnerons dans vos observations et partagerons avec vous leurs connaissances et anecdotes.

Habillez-vous bien selon la météo !

* Groupe d’étude et de protection des mammifères d’Alsace

Sur inscription uniquement par mail (places limitées) .

11 avenue de la 1ère Division Blindée Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 65 65 zoo@mulhouse-alsace.fr

English :

Armed with ultrasonic detectors, you’ll set off to discover these little-known inhabitants of the night world. Specialists from the Groupe d?étude et de protection des mammifères d?Alsace and the Parc zoologique et botanique will accompany you in your observations and share their knowledge and anecdotes with you.

Dress appropriately for the weather! Registration required (places are limited).

German :

Mit Ultraschalldetektoren bewaffnet machen Sie sich auf den Weg, um diese unbekannten Bewohner der Nachtwelt zu entdecken. Die Spezialisten der Groupe d’étude et de protection des mammifères d’Alsace und des Parc zoologique et botanique werden Sie bei Ihren Beobachtungen begleiten und ihr Wissen und ihre Anekdoten mit Ihnen teilen.

Ziehen Sie sich dem Wetter entsprechend an! Nur mit Anmeldung (begrenzte Plätze).

Italiano :

Armati di rilevatori a ultrasuoni, potrete partire alla scoperta di questi abitanti poco conosciuti del mondo notturno. Gli specialisti del Groupe d’étude et de protection des mammifères d’Alsace e del Parc zoologique et botanique vi accompagneranno nelle osservazioni e condivideranno con voi le loro conoscenze e i loro aneddoti.

Vestitevi in modo adeguato al tempo! Iscrizione obbligatoria (i posti sono limitati).

Espanol :

Armado con detectores de ultrasonidos, podrá salir a descubrir a estos habitantes poco conocidos del mundo nocturno. Especialistas del Grupo de estudio y protección de los mamíferos de Alsacia y del Parque zoológico y botánico le acompañarán en sus observaciones y compartirán con usted sus conocimientos y anécdotas.

Vístase adecuadamente según el tiempo que haga Inscripción obligatoria (plazas limitadas).

L’événement Nuit de la chauve-souris au Zoo Mulhouse a été mis à jour le 2025-01-14 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace