Nuit de la chauve-souris Grottes de Blanot Blanot
samedi 1 août 2026 · Grottes de Blanot · Blanot
Informations pratiques
Blanot
Nuit de la chauve-souris
Grottes de Blanot Fougnières Blanot Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Balade accompagnée par NATURA 2000 et lecture de contes par les bénévoles de l’association La Cailleverdière. .
Grottes de Blanot Fougnières Blanot 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 64 43 55 lacailleverdiere.asso@outlook.fr
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English : Nuit de la chauve-souris
L’événement Nuit de la chauve-souris Blanot a été mis à jour le 2026-07-15 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II
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