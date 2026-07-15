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AGENDA · Blanot

Nuit de la chauve-souris Grottes de Blanot Blanot

samedi 1 août 2026 · Grottes de Blanot · Blanot

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Grottes de Blanot
Adresse
Fougnières
Ville
71250 Blanot
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Blanot

Nuit de la chauve-souris

Grottes de Blanot Fougnières Blanot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:30:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Balade accompagnée par NATURA 2000 et lecture de contes par les bénévoles de l’association La Cailleverdière.   .

Grottes de Blanot Fougnières Blanot 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 64 43 55  lacailleverdiere.asso@outlook.fr

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English : Nuit de la chauve-souris

L’événement Nuit de la chauve-souris Blanot a été mis à jour le 2026-07-15 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II

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