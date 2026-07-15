Nuit de la chauve-souris Grottes de Blanot Blanot

Informations pratiques

Blanot

Nuit de la chauve-souris

Grottes de Blanot Fougnières Blanot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Balade accompagnée par NATURA 2000 et lecture de contes par les bénévoles de l’association La Cailleverdière. .

Grottes de Blanot Fougnières Blanot 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 64 43 55 lacailleverdiere.asso@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit de la chauve-souris

L’événement Nuit de la chauve-souris Blanot a été mis à jour le 2026-07-15 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II