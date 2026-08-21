Nuit de la Chauve-souris en forêt de Crécy, Hutte forestière des Vieux Chênes, Crécy-en-Ponthieu

Informations pratiques

Nuit de la Chauve-souris en forêt de Crécy Mercredi 26 août, 20h00 Hutte forestière des Vieux Chênes Somme

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-26T20:00:00+02:00 – 2026-08-26T20:30:00+02:00

Fin : 2026-08-26T20:00:00+02:00 – 2026-08-26T20:30:00+02:00

Connaissez-vous vraiment les chauves-souris ? Non elles ne sucent pas de sang, non elles ne s’accrochent pas aux cheveux et non elles ne sont pas aveugles. Depuis des siècles, de nombreux préjugés sont attribués à ces animaux volants, et pourtant, les chauves-souris sont plus bénéfiques que maléfiques. Abandonnez tous ces préjugés et venez apprendre tout ce qu’il faut savoir sur ce magnifique animal, le seul mammifère volant. Lors de la visite, les différentes espèces de chauves-souris vous seront présentées ainsi que leur mode de vie et leur alimentation (pas de sang, promis). Après cela, vous partirez sur le terrain accompagnés de batboxes (détecteurs à ultrason) pour écouter leur cri (inaudible à l’oreille humaine) et tenter de les apercevoir.

Hutte forestière des Vieux Chênes D111 80100 Crécy en Ponthieu Crécy-en-Ponthieu 80150 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/nuit-de-la-chauve-souris-en-foret-de-crecy/ »}]

Sortie terrain naturaliste pour mieux connaître les chauves-souris inféodées au milieu forestier.

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