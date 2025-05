Nuit de la chauve-souris – Gehée, 4 juillet 2025 20:30, Gehée.

2025-07-04 20:30:00

2025-07-04 22:30:00

2025-07-04

Découverte accompagnée par Lauriane Olivier dans le cadre de la Nuit de la chauve-souris.

Après une présentation en salle sur la biologie et l’écologie des chauves-souris, une sortie acoustique nocturne sera proposée afin d’aller plus loin dans la découverte des chauves-souris.

Prévoir des chaussures de marche et une lampe. .

Gehée 36240 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 60 20 animations@indrenature.net

English :

Discovery guided by Lauriane Olivier as part of Bat Night.

German :

Von Lauriane Olivier begleitete Entdeckung im Rahmen der Nacht der Fledermaus.

Italiano :

Scoperta guidata da Lauriane Olivier nell’ambito della Bat Night.

Espanol :

Descubrimiento guiado por Lauriane Olivier en el marco de la Noche de los Murciélagos.

