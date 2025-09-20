Nuit de la chauve-souris La Garenne Landerneau

Nuit de la chauve-souris La Garenne Landerneau samedi 20 septembre 2025.

Nuit de la chauve-souris

La Garenne Base de Kayak Les Alligators Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 21:00:00

fin : 2025-09-20 23:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable, la ville vous propose une immersion nocturne au coeur du monde mystérieux des chauves-souris. Soirée grand public avec balade à l’écoute des ultrasons, observations nocturnes, et échanges avec un spécialiste des chauves-souris.

Une sortie originale, à vivre en famille ou entre curieux, pour mieux connaître ces mammifères mal-aimés mais essentiels. Prévoir une lampe et des vêtements adaptés à la météo nocturne.

Sur inscription à benedicte.kerlo@mairie-landerneau.fr

Plus de renseignements sur: https://openagenda.com/fr/eurobats/events/nuit-internationale-de-la-chauve-souris-3497586 .

La Garenne Base de Kayak Les Alligators Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 20 26 68 21

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Nuit de la chauve-souris Landerneau a été mis à jour le 2025-08-26 par OT LANDERNEAU DAOULAS