Le Tranger

Nuit de la chauve-souris

Les Caves Le Tranger Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire dans le cadre de la Nuit de la chauve-souris.

Les Caves du Tranger sont le résultat d’extractions souterraines de calcaire. Elles ont également été probablement utilisées comme caves ou comme champignonnières. Selon les années, ces cavités peu fréquentées par l’homme fixent l’hivernage de plusieurs centaines de chauves-souris soit plus de la moitié des populations hivernantes de l’Indre. Nous débuterons cette soirée par une présentation des chauves-souris en salle, puis après un pique-nique partagé, nous visiterons les Caves du Tranger, anciennes champignonnières aujourd’hui utilisées comme lieu d’hivernage pour plusieurs centaines de chauves-souris soit plus de la moitié des populations hivernantes de l’Indre. .

Les Caves Le Tranger 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28

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English :

Animation proposed by the Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire in the framework of the Night of the bat.

L’événement Nuit de la chauve-souris Le Tranger a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Châtillonnais en Berry