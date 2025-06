Nuit de la Chauve-souris Maison de la Forêt Montfiquet 18 juillet 2025 20:30

Nuit de la Chauve-souris Maison de la Forêt Montfiquet

18 juillet 2025 20:30

22:30

2025-07-18

Pour la nuit de la chauve-souris, venez observer et découvrir la vie fascinante de ce petit mammifère nocturne à travers une présentation en salle et une sortie en forêt et sa lisière.

Réservation obligatoire.

Maison de la Forêt L’embranchement

Montfiquet 14490 Calvados Normandie +33 2 31 21 46 00 accueil@isigny-omaha-tourisme.fr

English : Nuit de la Chauve-souris

For bat night, come and observe and discover the fascinating life of this small nocturnal mammal through an indoor presentation and an outing in the forest and its edge.

Reservations required.

German : Nuit de la Chauve-souris

Zur Nacht der Fledermaus können Sie das faszinierende Leben dieser kleinen nachtaktiven Säugetiere beobachten und entdecken. Dies geschieht durch eine Präsentation im Saal und einen Ausflug in den Wald und seinen Rand.

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Per la Bat Night, venite a osservare e scoprire l’affascinante vita di questo piccolo mammifero notturno attraverso una presentazione al chiuso e un’uscita nella foresta e ai suoi margini.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Para la Noche de los Murciélagos, venga a observar y descubrir la fascinante vida de este pequeño mamífero nocturno a través de una presentación en el interior y una salida por el bosque y su periferia.

Imprescindible reservar.

