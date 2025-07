Nuit de la chauve-souris Montréal

Nuit de la chauve-souris Montréal vendredi 18 juillet 2025.

Nuit de la chauve-souris

Place de l’Hôtel de ville Montréal Gers

Début : Vendredi 2025-07-18 19:30:00

fin : 2025-07-18

2025-07-18

Venez partager un moment autour des chauves-souris, au programme une présentation de ces petits mammifères, un extrait de film et une sortie nocturne, rendez-vous à Montréal du Gers.

Place de l’Hôtel de ville Montréal 32250 Gers Occitanie +33 5 62 28 00 80

English :

Come and share a moment about bats, with a presentation of these small mammals, a film clip and a night out, rendez-vous at Montréal du Gers.

German :

Kommen Sie und teilen Sie einen Moment rund um die Fledermäuse. Auf dem Programm stehen eine Präsentation dieser kleinen Säugetiere, ein Filmausschnitt und ein nächtlicher Ausflug, Treffpunkt: Montréal du Gers.

Italiano :

Venite a condividere un momento sui pipistrelli, con una presentazione su questi piccoli mammiferi, un filmato e un’uscita notturna. Appuntamento a Montréal du Gers.

Espanol :

Venga a compartir un momento sobre los murciélagos, con una presentación de estos pequeños mamíferos, un fragmento de película y una salida nocturna. Cita en Montreal du Gers.

