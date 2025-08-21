Nuit de la chauve-souris

Pouligny-Saint-Pierre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-07-16 23:00:00

Date(s) :

2026-07-16

La Réserve Naturelle du Bois des Roches abritent une importante colonie de Chauve-souris, la Nuit Internationale de la Chauve-souris sera l’occasion de partir à la découverte de ces mammifères volants.

La soirée débutera avec une présentation sur les chauves-souris puis nous nous rendrons sur la Réserve du Bois des Roches pour observer et écouter, à l’aide de bat-box, les chauves-souris à leur sortie de grotte pour aller chasser. Pique-nique en commun sur le site selon météo. Animation proposée dans le cadre de la Nuit Internationale de la chauve-souris. .

Pouligny-Saint-Pierre 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

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English :

The Bois des Roches Nature Reserve is home to a large colony of bats. The International Bat Night will be an opportunity to discover these flying mammals.

L’événement Nuit de la chauve-souris Pouligny-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-03-12 par Destination Brenne