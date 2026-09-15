Informations pratiques

Rillé

Nuit de la chauve-souris

32 Gr Grande Rue Rillé Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 19:30:00

fin : 2026-09-15 22:30:00

Date(s) :

2026-09-15

Animation gratuite réalisée dans le cadre de la Biodiversité Communale.

Prévoir chaussures de randonnée et vêtements adaptés.

Animation gratuite réalisée dans le cadre de la Biodiversité Communale.

Prévoir chaussures de randonnée et vêtements adaptés.

Inscription auprès de la mairie de Rillé.

L’accueil se fait à partir de 19h30. Assistez à une exposition, puis à 20h, place à une conférence et un quiz. De 21h à 22h, sortie nocturne à la recherche des chauves-souris. .

32 Gr Grande Rue Rillé 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 24 64 68 mairie@rille.fr

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English :

Free event organized as part of the Municipal Biodiversity Initiative.

Be sure to wear hiking shoes and appropriate clothing.

L’événement Nuit de la chauve-souris Rillé a été mis à jour le 2026-09-11 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE