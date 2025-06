Nuit de la chauve-souris – Saint-Front-sur-Lémance 27 juin 2025 20:30

Lot-et-Garonne

Nuit de la chauve-souris Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne

Début : 2025-06-27 20:30:00

fin : 2025-06-27

2025-06-27

Rendez-vous au château de Bonaguil pour tout savoir sur les pipistrelles, les grands Rhinolophes et autres chiroptères !

Réservation obligatoire.

Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle Aquitaine.

Château de Bonaguil

Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 90 71 accueil@bonaguil.fr

English : Nuit de la chauve-souris

Visit Bonaguil Castle to learn all about pipistrelles, greater horseshoe bats, and other bats!

Reservations required.

Organized by the Nouvelle Aquitaine Natural Areas Conservatory.

German : Nuit de la chauve-souris

Treffen Sie sich im Schloss Bonaguil, um alles über Pipistrellen, Große Hufeisennasen und andere Chiroptera zu erfahren!

Eine Reservierung ist erforderlich.

Organisiert vom Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle Aquitaine.

Italiano :

Venite al Castello di Bonaguil per scoprire tutto su pipistrelli, grandi rinolofi e altri chirotteri!

Prenotazione obbligatoria.

Organizzato dal Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle Aquitaine.

Espanol : Nuit de la chauve-souris

Acérquese al castillo de Bonaguil para descubrir los pipistrelles, los rinolofos y otros quirópteros

Reserva obligatoria.

Organizado por el Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle Aquitaine.

