Nuit de la chauve-souris Saintes-Maries-de-la-Mer

Vendredi 22 août 2025 de 19h à 22h. Mas de la Cure Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Le 22 août, partez à la découverte des chauves-souris au coeur de la

Camargue !



Dans le cadre de la Nuit Internationale de la Chauve-Souris, le Parc naturel régional de Camargue et l’Association de la Maison du Cheval Camargue vous proposent une soirée autour de ces petits mammifères nocturnes encore mal connus.



Au programme :

Présentation en salle des différentes espèces remarquables de chauves-souris et focus sur la Camargue ;



Présentation du domaine du Mas de la Cure et pique-nique tiré du sac ;

Déambulation pour observer les chauves-souris et écoute de leurs cris à l’aide de détecteurs acoustiques.



Événement gratuit de 19h à 22h, sur réservation auprès du Musée de la

Camargue :

Par mail musee@parc-camargue.fr

Par téléphone 04 90 97 10 82



Équipement nécessaire Chaussures de randonnée, pique-nique, eau, vêtements adaptés, anti-moustiques, lampe frontale et/ou torche (idéalement à lumière rouge). .

Mas de la Cure Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 10 82 musee@parc-camargue.fr

English :

Nature and Discovery Evening

Bat Night

German :

Natur- und Entdeckungsabend

Nacht der Fledermaus

Italiano :

Serata di scoperta e natura

Notte dei pipistrelli

Espanol :

Noche de naturaleza y descubrimiento

Noche de los murciélagos

