Nuit de la Chauve-souris Santes

Nuit de la Chauve-souris

20 Chemin du Halage Santes Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:30:00

fin : 2026-08-29 21:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Symbole de peur et de dégoût pour certains, la chauve-souris n’a pas toujours très bonne réputation. Profitez de cette Nuit de la Chauve-souris pour entrer dans l’intimité de ce petit animal souvent mal-aimé et faire tomber les préjugés !

Dans le cadre de cette opération internationale, les animateurs du Relais Nature vous invitent à une présentation des diverses espèces régionales, de leur biologie, leur mode de vie. Puis aventurez-vous sur les sentiers de La Gîte à la rencontre de cet animal aujourd’hui menacé. L’occasion également de découvrir les actions de protection mises en place pour préserver ce petit mammifère nocturne volant.

Rendez-vous 19h30

Durée 1h30

Nuit de la Chauve-souris

Equipe du Relais Nature

Sortie naturaliste

Public tout public

Bon à savoir nombre de places limité pour la sortie nocturne, uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil. Prévoir une lampe de poche pour le retour parking

Blanchisserie de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Exposition La Nature retrouvée de 14 h à 18 h

Accueil pour la sortie dès 19 h

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles animations.

Symbole de peur et de dégoût pour certains, la chauve-souris n’a pas toujours très bonne réputation. Profitez de cette Nuit de la Chauve-souris pour entrer dans l’intimité de ce petit animal souvent mal-aimé et faire tomber les préjugés !

Dans le cadre de cette opération internationale, les animateurs du Relais Nature vous invitent à une présentation des diverses espèces régionales, de leur biologie, leur mode de vie. Puis aventurez-vous sur les sentiers de La Gîte à la rencontre de cet animal aujourd’hui menacé. L’occasion également de découvrir les actions de protection mises en place pour préserver ce petit mammifère nocturne volant.

Rendez-vous 19h30

Durée 1h30

Nuit de la Chauve-souris

Equipe du Relais Nature

Sortie naturaliste

Public tout public

Bon à savoir nombre de places limité pour la sortie nocturne, uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil. Prévoir une lampe de poche pour le retour parking

Blanchisserie de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Exposition La Nature retrouvée de 14 h à 18 h

Accueil pour la sortie dès 19 h

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles animations. .

20 Chemin du Halage Santes 59211 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 22 relaisdeule@lillemetropole.fr

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English :

A symbol of fear and disgust for some, the bat doesn’t always have a very good reputation. Take advantage of this Night of the Bat to enter into the intimacy of this often unloved little animal and dispel prejudices!

As part of this international operation, the Relais Nature guides invite you to a presentation of the various regional species, their biology and their way of life. Then venture out on the trails of La Gîte to meet this endangered animal. It’s also an opportunity to discover the protection measures in place to preserve this small flying nocturnal mammal.

Meeting point: 7.30pm

Duration: 1h30

Bat Night

Relais Nature team

Nature outing

Public: all

Good to know: limited number of places for the night outing, by registration only. Tickets available at enm.lillemetropole.fr or at reception. Bring a flashlight for the return parking lot

Laundry from 10 a.m. to 12 p.m. and from 2 p.m. to 6 p.m

La Nature retrouvée exhibition from 2 pm to 6 pm

Outing reception from 7 p.m

The site is accessible to the disabled. Please contact the team for further information on the accessibility of shows and events.

L’événement Nuit de la Chauve-souris Santes a été mis à jour le 2026-03-11 par Hauts-de-France Tourisme