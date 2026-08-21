Nuit de la chauve-souris sur la Réserve Naturelle Trésor, Réserve naturelle régionale Trésor, Roura

Informations pratiques

Nuit de la chauve-souris sur la Réserve Naturelle Trésor Samedi 19 septembre, 14h00 Réserve naturelle régionale Trésor Guyane

Événement gratuit (attention, pour une partie l’inscription est nécessaire)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-20T01:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-20T01:00:00+02:00

Venez découvrir le monde extraordinaire des chauves-souris lors d’un après-midi et d’une soirée pleine de surprises !

Dans le cadre de la Nuit internationale de la chauve-souris, l’association Trésor, l’ONF, la réserve des Nouragues, la réserve de Kaw-Roura et le groupe chiroptères de Guyane vous invitent à explorer le monde fascinant des mammifères volants de la nuit !

De 14h à 17h, vous serez accueillis autour de stands et d’ateliers ludiques et interactifs pour petits et grands : jeux, créations, découvertes sensorielles, exposition photographique, activité scientifique… Vous êtes aussi conviés à vous aventurer dans la grotte aux chauves-souris !

De 18h à 20h, place à la magie de la nuit avec des animations « immersion dans le monde des chauves-souris », sur inscription uniquement. Au programme : un parcours autour d’ateliers, échanges, balade commentée et écoute ultrasonore ! Une véritable immersion à destination des curieux, pour que les chiroptères ne soient plus un mystère pour vous !

Réserve naturelle régionale Trésor réserve naturelle régionale trésor Roura Guyane Guyane [{« type »: « link », « value »: « https://www.reserve-tresor.fr/sortie/nuit-de-la-chauve-souris-2026/ »}]

Venez fêter la 30ème édition de la nuit internationale de la chauve-souris sur la Réserve Naturelle Trésor !

Quentin Uriot