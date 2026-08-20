NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS SUR LA RNR DE LA MASSONNE, Maison de Broue, Saint-Sornin

Informations pratiques

NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS SUR LA RNR DE LA MASSONNE Vendredi 11 septembre, 19h30 Maison de Broue Charente-Maritime

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T19:30:00+02:00 – 2026-09-11T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-11T19:30:00+02:00 – 2026-09-11T21:30:00+02:00

Dans le cadre de la Nuit Internationale de la chauve-souris, Nature Environnenement 17 vous propose d’aller à la découverte de ces petits mammifères volants.

Au programme :

– Présentation en salle.

– Balade nocturne pour aller à la rencontre des chauves-souris de la RNR de la Massonne.

RDV à 19h30 – Maison de Broue – Place Urbain Lavoie – Saint-Sornin.

Animateur : Paul Hureau

Prévoir une tenue de terrain.

Inscription au 05 46 41 39 04, par mail : contact@ne17.fr ou directement en ligne : https://ne17.fne-apne.net/civicrm/event/info?reset=1&id=131

Maison de Broue Place Urbain Lavoie, 17600 Saint Sornin Saint-Sornin 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 41 39 04 »}, {« type »: « link », « value »: « https://ne17.fne-apne.net/civicrm/event/info?reset=1&id=131 »}] [{« link »: « mailto:contact@ne17.fr »}, {« link »: « https://ne17.fne-apne.net/civicrm/event/info?reset=1&id=131 »}]

Venez découvrir le monde fascinant des chauves-souris. À travers une présentation en salle puis une balade nocturne, partez écouter ces petits mammifères volants.

Maxime LEUCHTMANN_NE17