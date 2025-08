Nuit de la chauve-souris Mairie Voutenay-sur-Cure

Nuit de la chauve-souris Mairie Voutenay-sur-Cure mardi 2 septembre 2025.

Nuit de la chauve-souris

Mairie 30 route Nationale Voutenay-sur-Cure Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-02 19:30:00

fin : 2025-09-02 22:00:00

Date(s) :

2025-09-02

Ne ratez pas l’unique « Nuit de la chauve-souris » de l’été sur votre site Natura 2000 Sud Yonne et venez découvrir le monde mystérieux de ces fées de la nuit ! Rendez-vous le mardi 2 septembre 2025 à 19h30 à la Mairie de Voutenay-sur-Cure.

19h30 accueil et présentation les chauves-souris et le site Natura 2000 sud Yonne

20h Projection du film une vie de Grand Rhinolophe de Tanguy Stoeckle.

21h Promenade nocturne dans le village pour voir et entendre (grâce au détecteur-transformateur d’ultrasons ) les chauves-souris de Voutenay-sur-Cure. Prévoyez une tenue adaptée et une lampe frontale. Cette partie sera annulée en cas de mauvais temps et remplacée par un temps d’échanges. Cette animation est labellisée « Nuit Internationale de la Chauve-souris ». .

Mairie 30 route Nationale Voutenay-sur-Cure 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

English : Nuit de la chauve-souris

German : Nuit de la chauve-souris

Italiano :

Espanol :

L’événement Nuit de la chauve-souris Voutenay-sur-Cure a été mis à jour le 2025-07-30 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)