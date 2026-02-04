Nuit de la chouette à la découverte des rapaces nocturnes Médiathèque Yves Navarre Condom

Nuit de la chouette à la découverte des rapaces nocturnes

Médiathèque Yves Navarre 1, Rue de l’Évêché Condom Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 19:00:00

fin : 2026-03-13 21:00:00

Date(s) :

2026-03-13

Venez partager un moment autour rapaces nocturnes, au programme une conférence/diaporama et une sortie nocturne, à Condom dès 19h !

.

Médiathèque Yves Navarre 1, Rue de l’Évêché Condom 32100 Gers Occitanie +33 5 62 28 47 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and share a moment around nocturnal birds of prey, with a conference/slideshow and a night outing, in Condom from 7pm!

L’événement Nuit de la chouette à la découverte des rapaces nocturnes Condom a été mis à jour le 2026-02-04 par Gers Armagnac