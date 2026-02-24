Nuit de la Chouette à la découverte des rapaces nocturnes Plouzané

Nuit de la Chouette à la découverte des rapaces nocturnes

Rendez-vous pour une balade nocturne dédiée à la découverte des rapaces et de la faune sauvage nocturnes. Cette sortie est l’occasion de mieux connaître ces espèces fascinantes, essentielles à l’équilibre des écosystèmes et d’envisager les moyens de leur protection.

Informations pratiques

Organisé par Bretagne Vivante.

Inscription obligatoire auprès de l’organisateur, par mail. .

Site naturel de Bodonou Plouzané 29280 Finistère Bretagne

