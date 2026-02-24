Nuit de la Chouette à la découverte des rapaces nocturnes Plouzané
Nuit de la Chouette à la découverte des rapaces nocturnes Plouzané vendredi 13 mars 2026.
Nuit de la Chouette à la découverte des rapaces nocturnes
Site naturel de Bodonou Plouzané Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 20:00:00
fin : 2026-03-13 22:30:00
Date(s) :
2026-03-13
Rendez-vous pour une balade nocturne dédiée à la découverte des rapaces et de la faune sauvage nocturnes. Cette sortie est l’occasion de mieux connaître ces espèces fascinantes, essentielles à l’équilibre des écosystèmes et d’envisager les moyens de leur protection.
Informations pratiques
Organisé par Bretagne Vivante.
Inscription obligatoire auprès de l’organisateur, par mail. .
Site naturel de Bodonou Plouzané 29280 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nuit de la Chouette à la découverte des rapaces nocturnes
L’événement Nuit de la Chouette à la découverte des rapaces nocturnes Plouzané a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue