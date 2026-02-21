Nuit de la chouette à Neufmoulin Neufmoulin

Nuit de la chouette à Neufmoulin

Grande Voie Neufmoulin Somme

[Nature nocturne]

De la sagesse d’Athéna aux sorcières du Moyen-Âge, il va sans dire que les rapaces nocturnes ont toujours occupé une place de choix dans l’imaginaire collectif. À votre tour de venir les découvrir avec le Parc naturel régional !

Bon à savoir

Gratuit

Durée 2h30

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/nuit-de-la-chouette-a-neufmoulin/

Grande Voie Neufmoulin 80132 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

English :

[Nature nocturnal]

From the wisdom of Athena to the witches of the Middle Ages, it goes without saying that nocturnal birds of prey have always held a special place in the collective imagination. Now it’s your turn to discover them with the Regional Nature Park!

Good to know:

Free

Duration: 2h30

Reservations required on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/nuit-de-la-chouette-a-neufmoulin/

