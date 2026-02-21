Nuit de la chouette à Neufmoulin Neufmoulin
Nuit de la chouette à Neufmoulin Neufmoulin samedi 21 février 2026.
Nuit de la chouette à Neufmoulin
Grande Voie Neufmoulin Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 18:30:00
fin : 2026-02-21 21:00:00
Date(s) :
2026-02-21
[Nature nocturne]
De la sagesse d’Athéna aux sorcières du Moyen-Âge, il va sans dire que les rapaces nocturnes ont toujours occupé une place de choix dans l’imaginaire collectif. À votre tour de venir les découvrir avec le Parc naturel régional !
Bon à savoir
Gratuit
Durée 2h30
Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/nuit-de-la-chouette-a-neufmoulin/
[Nature nocturne]
De la sagesse d’Athéna aux sorcières du Moyen-Âge, il va sans dire que les rapaces nocturnes ont toujours occupé une place de choix dans l’imaginaire collectif. À votre tour de venir les découvrir avec le Parc naturel régional !
Bon à savoir
Gratuit
Durée 2h30
Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/nuit-de-la-chouette-a-neufmoulin/ .
Grande Voie Neufmoulin 80132 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
[Nature nocturnal]
From the wisdom of Athena to the witches of the Middle Ages, it goes without saying that nocturnal birds of prey have always held a special place in the collective imagination. Now it’s your turn to discover them with the Regional Nature Park!
Good to know:
Free
Duration: 2h30
Reservations required on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/nuit-de-la-chouette-a-neufmoulin/
L’événement Nuit de la chouette à Neufmoulin Neufmoulin a été mis à jour le 2026-02-18 par Baie de Somme 3 Vallées