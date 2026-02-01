Nuit de la chouette à Saigneville

3 Rue de la Place Saigneville Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 18:30:00

fin : 2026-02-27 21:00:00

Date(s) :

2026-02-27

[Nature nocturne]

Souvent malmenés au cours de l’histoire car nocturnes et considérés comme mauvais présage, venez écouter les rapaces nocturnes de la vallée de la Trie au cours d’une soirée animée par le Parc naturel régional.

Bon à savoir

Gratuit

Durée 2h30

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/nuit-de-la-chouette-a-saigneville/

[Nature nocturne]

Souvent malmenés au cours de l’histoire car nocturnes et considérés comme mauvais présage, venez écouter les rapaces nocturnes de la vallée de la Trie au cours d’une soirée animée par le Parc naturel régional.

Bon à savoir

Gratuit

Durée 2h30

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/nuit-de-la-chouette-a-saigneville/ .

3 Rue de la Place Saigneville 80230 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

[Nature nocturnal]

Often mistreated in the course of history for being nocturnal and considered a bad omen, come and listen to the nocturnal birds of prey of the Trie valley during an evening hosted by the Regional Nature Park.

Good to know:

Free

Duration: 2h30

Reservations required on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/nuit-de-la-chouette-a-saigneville/

L’événement Nuit de la chouette à Saigneville Saigneville a été mis à jour le 2026-02-18 par Baie de Somme 3 Vallées