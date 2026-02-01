Nuit de la chouette Quai du Docteur Jules Moineau Cosne-Cours-sur-Loire

Nuit de la chouette

Quai du Docteur Jules Moineau Différents lieux en intérieur et extérieur Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 16:00:00

fin : 2026-02-28 20:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Rendez-vous avec la LPO pour une soirée thématique autour des rapaces nocturnes, oiseaux mystérieux et discrets qui nous entourent ! Atelier de décorticage de pelotes de rejection, présentation des espèces présentes autour de nous et présentation du programme de la LPO Une chouette, un village . Ensuite, une promenade au clair de lune sera organisée à la recherche des chouettes et hiboux de Cosne-Cours-sur-Loire.

Animé par Johann Pitois.

Rendez-vous de 16h à 17h30 pour l’atelier pelotes, de 18h à 19h pour la conférence et à 19h30 pour la sortie d’écoute des rapaces nocturnes.

Lieu exact de rendez-vous communiqué lors de votre inscription. .

Quai du Docteur Jules Moineau Différents lieux en intérieur et extérieur Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté nievre@lpo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit de la chouette

L’événement Nuit de la chouette Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-02-09 par OT Bourgogne Coeur de Loire