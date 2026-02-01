Nuit de la Chouette

Coutances Manche

Début : 2026-02-20 19:00:00

fin : 2026-02-20 20:30:00

2026-02-20

Balade nocturne familiale au Parc l’Evêque. A la nuit tombée, partez à la découverte des chouettes, hiboux et autres animaux nocturnes de nos contrées. Lieu de rdv précisé à l’inscription. Inscription obligatoire. .

Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 00 35 contact@associationavril.org

English : Nuit de la Chouette

L’événement Nuit de la Chouette Coutances a été mis à jour le 2026-02-06 par Partenaires extérieurs