Nuit de la Chouette Coutances
Nuit de la Chouette Coutances vendredi 20 février 2026.
Nuit de la Chouette
Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 19:00:00
fin : 2026-02-20 20:30:00
Date(s) :
2026-02-20
Balade nocturne familiale au Parc l’Evêque. A la nuit tombée, partez à la découverte des chouettes, hiboux et autres animaux nocturnes de nos contrées. Lieu de rdv précisé à l’inscription. Inscription obligatoire. .
Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 00 35 contact@associationavril.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nuit de la Chouette
L’événement Nuit de la Chouette Coutances a été mis à jour le 2026-02-06 par Partenaires extérieurs