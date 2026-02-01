Nuit de la Chouette

1 Avenue de l’Europe Crépy-en-Valois Oise

Début : 2026-02-27 19:30:00

fin : 2026-02-27

2026-02-27 2026-03-06

La Nuit de la chouette est de retour !

Ne manquez pas les inscriptions pour la prochaine édition, organisée par le service Environnement et Développement durable de la Ville, en partenariat avec la LPO France.

Deux dates au choix

Vendredi 27 février ou

Vendredi 6 mars 2026

A partir de 19h30

Après une présentation au centre culturel mjc, les participants se dirigeront vers le parc de Géresme pour peut-être apercevoir et entendre ces rapaces nocturnes

Informations pratiques

Gratuit.

Tout public.

Centre culturel MJC, 1 avenue de l’Europe.

Inscription à environnement@crepyenvalois.fr

1 Avenue de l'Europe Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France environnement@crepyenvalois.fr

English :

? The Night of the Owl is back!

Don’t miss the chance to register for the next edition, organized by the City’s Environment and Sustainable Development Department, in partnership with LPO France.

Two dates to choose from

? Friday, February 27 or

? Friday, March 6, 2026

? Starting at 7:30pm

After a presentation at the mjc cultural center, participants will head for the Géresme park to see and hear these nocturnal birds of prey?

Practical information

Free admission.

Open to all.

? Center culturel MJC, 1 avenue de l?Europe.

? Registration at environnement@crepyenvalois.fr

L’événement Nuit de la Chouette Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme du Pays de Valois