NUIT DE LA CHOUETTE Fay-de-Bretagne vendredi 6 mars 2026.
Fay-de-Bretagne Loire-Atlantique
Nuit Internationale de la chouette
Le 6 mars en soirée
animation gratuite et ouverte à tous
se renseigner s’inscrire 02 40 87 42 18 .
Fay-de-Bretagne 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire mairie@faydebretagne.fr
English :
International Owl Night
L’événement NUIT DE LA CHOUETTE Fay-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-02-20 par Pays Erdre Canal Forêt