Nuit de la chouette à 5km de Guer direction Monteneuf Guer

à 5km de Guer direction Monteneuf Prieuré Saint-Étienne Guer Morbihan
Début : 2025-10-11 20:00:00
Chouette ou hibou? Venez découvrir les rapaces nocturnes!
Durée: 2h Tout public
Sur inscription menhirsmonteneuf.fr
Dans le cadre de Morbihan Grandeur Nature .
L’événement Nuit de la chouette Guer a été mis à jour le 2025-09-02 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande