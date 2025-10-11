Nuit de la chouette à 5km de Guer direction Monteneuf Guer

à 5km de Guer direction Monteneuf Prieuré Saint-Étienne Guer Morbihan

Début : 2025-10-11 20:00:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Chouette ou hibou? Venez découvrir les rapaces nocturnes!

Durée: 2h Tout public

Sur inscription menhirsmonteneuf.fr

Dans le cadre de Morbihan Grandeur Nature .

à 5km de Guer direction Monteneuf Prieuré Saint-Étienne Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74

